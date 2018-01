Robinho falta ao treino e não joga Continua a queda-de-braço entre Santos e Robinho. Contrariando ordem do clube, o atacante não apareceu para treinar neste sábado, assim como já tinha feito na sexta-feira, e não vai jogar contra o Juventude, domingo, na Vila Belmiro. Ele já está com a cabeça no Real Madrid. O técnico Gallo contava com a presença de Robinho e o presidente do clube, Marcelo Teixeira, tinha ordenado que ele estivesse em campo na partida deste domingo. Mas o jogador, mesmo sem que o negócio com o Real esteja fechado, resolveu abandonar o Santos. Robinho voltou ao Brasil na sexta-feira, após defender a seleção brasileira na Copa das Confederações. E, em reunião com o presidente Marcelo Teixeira, ouviu que o Santos não pretende vendê-lo - o clube é dono de 60% dos direitos do jogador, que tem outros 30%, enquanto o empresário Wagner Ribeiro possui 10%. O Real Madrid já acertou tudo com o Robinho e ofereceu US$ 30 milhões ao Santos para contratá-lo. Mas o presidente Marcelo Teixeira não quer liberar o jogador antes da Copa do Mundo de 2006 - mesmo porque, ele tem contrato até 2008. A novela promete continuar nos próximos dias. E pode acabar até mesmo na Fifa, já que Robinho estuda a possibilidade de apelar à entidade para poder deixar o Santos, alegando falta de segurança para continuar com sua família no Brasil - a mãe foi seqüestrada no final do ano passado. Mais problemas - Além de Robinho, o técnico Gallo ganhou mais um problema neste sábado. O volante Zé Elias sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o treino e foi vetado pelos médicos para o jogo com o Juventude. Para completar, o Santos também não poderá contar com o atacante Deivid. O contrato de empréstimo do jogador acabou na última quinta-feira e o clube ainda tenta acertar sua permanência na Vila com o Bordeaux, da França. A única boa notícia para Gallo foi a confirmação da presença do lateral-esquerdo Léo, que também defendeu a seleção na Copa das Confederações. Ele queria alguns dias de folga, mas foi obrigado a jogar e enfrenta o Juventude neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Santos terá a seguinte escalação: Mauro; Paulo César, Ávalos, Altair e Léo; Tcheco, Wendell, Luciano Henrique e Ricardinho; Giovanni e Basílio.