Robinho falta e é multado pelo Santos O técnico Gallo esperou Robinho para o treino desta sexta-feira à tarde, mas o jogador não apareceu e nem apresentou um motivo. E espera que o atacante treine neste sábado, pois conta com ele para o jogo de domingo contra o Juventude. Pela falta, Robinho terá de pagar a multa à caixinha dos jogadores, mas se não aparecer neste sábado, deverá ser punido pela diretoria. "Contamos com Robinho para essa partida", disse o treinador, que advertiu: "não vou perder o comando em cima de qualquer jogador que seja e, mesmo sendo o Robinho, conto com ele ainda", comentou Gallo, lembrando que essa posição vale para todos os atletas. "O jogador tem que estar preparado, tem contrato com o clube que honra seus compromissos." Gallo esteve na reunião em que participaram o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, Robinho, seu pai e o empresário Wagner Ribeiro. "Ficou combinado que o jogador apareceria à tarde até para cumprimentar seus companheiros, mas ele não apareceu. Continuamos esperando o Robinho para o treino de sábado, pois é um jogador que nunca nos deu trabalho, é um líder e contamos com ele para o jogo contra o Juventude." Caso Robinho não apareça, o problema será encaminhado à diretoria. "Os dirigentes vão ter de tomar uma posição, mas conto com sua presença porque é um jogador fantástico em todos os segmentos e o grupo aguarda isso dele pela amizade que ele tem". O técnico diz ainda que não teme que a vontade de jogar no Real Madrid, a negativa do Santos em vendê-lo e toda a tensão que envolve essa fase na carreira de um jogador não irá atrapalhar psicologicamente Robinho no jogo contra o Juventude. "Quando se faz parte de um elenco, o atleta vai com tudo para o jogo, por mais problema que possa estar tendo." Com base do que o presidente Marcelo Teixeira tem dito, de que não vende Robinho agora, posição que foi passada mais uma vez na reunião de sexta com o atleta, Gallo está tranqüilo em relação ao grupo. Ele comentou que as negociações com o Bordeaux para a permanência de Deivid estão avançadas e espera uma solução no início da próxima semana. Em relação a Léo, que teria uma proposta para jogar na Europa, o treinador comentou que "praticamente não tem uma situação real. "Os três casos caminham para a continuidade."