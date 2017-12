Robinho faz exame, mas CBF só divulga resultado à tarde O atacante Robinho realizou, na manhã desta segunda-feira (horário local), um exame de ressonância magnética numa clínica de Colônia para saber a extensão de sua lesão muscular na coxa direita. O jogador já voltou ao Castelo Lerbach, concentração brasileira em Bergisch Gladbach, mas a CBF só divulgará o resultado pouco antes do treinamento previsto para 17 horas (12 horas no horário de Brasília). Apesar da comissão técnica da seleção não confirmar oficialmente, Robinho não deverá ter condições para enfrentar Gana, nesta terça, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Com o resultado do exame de ressonância em mãos, o médico José Luiz Runco saberá quando o atacante poderá jogar novamente. A expectativa é que o jogador esteja à disposição para a partida de quartas-de-final, no sábado, caso o Brasil se classifique.