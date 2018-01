Robinho faz exames a pedido do Real Pessoas bem próximas a Robinho não têm mais dúvida: o Real Madrid só espera receber os resultados dos exames médicos que o jogador fez nesta quarta-feira, na clínica do médico Joaquim Grava, em São Paulo, para depositar os US$ 50 milhões da multa contratual e anunciá-lo como o seu grande reforço para a temporada. Os dirigentes espanhóis se cansaram da má vontade do Santos em negociar e têm pressa em mostrar o novo ?galáctico? já nos amistosos que o time faz na excursão pela Ásia. "De sexta-feira não passa", disse uma importante fonte ligada a Robinho, no começo da noite desta quarta. Assessores do jogador também confirmaram a realização dos exames médicos, a pedido do Real, e que "há novidades" - mas pediram mais tempo para dar detalhes. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ficou sabendo logo cedo que Robinho havia viajado do Rio de Janeiro para São Paulo, onde se submeteu aos exames médicos. E, através de seus assessores, disse que mantém a postura de só se pronunciar quando surgir alguma novidade.