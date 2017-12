Robinho faz três sessões de fisioterapia O atacante Robinho recebeu a ordem do médico Carlos Braga de repousar o máximo possível, além de três sessões diárias de fisioterapia até sábado, quando passará por novos exames para saber se terá condições de jogar contra o Santo André, no domingo. Braga acredita que, com a evolução que o jogador está tendo, tem grandes chances de atuar, mas prefere esperar a continuidade do tratamento para ter uma opinião definitiva. Robinho chegou ao CT Rei Pelé na terça-feira pela manhã reclamando de dores nas pernas. Foi submetido a uma ressonância magnética que não constatou lesão, deixando o técnico Leão irritado. Pouco antes do embarque, no final da tarde, ele foi submetido a novos exames e acabou vetado, deixando a delegação à última hora, já que não teria condições de se recuperar a tempo para o jogo de amanhã à noite contra o Jorge Wilsterman, pela Libertadores da América. Hoje, ele compareceu ao CT Rei Pelé para as três sessões de fisioterapia e, ao chegar às 15h25 para o tratamento, se recusou a dar entrevista à imprensa. Mas antes havia falado à Rádio Jovem Pan e destacou que a contusão não afetou seu relacionamento com o técnico Leão. "Ele queria contar comigo como sempre quer contar com todos os jogadores, mas infelizmente não poderei jogar". Destacando que pretende se recuperar o mais rápido possível, não garantiu que joga domingo. "Se estivesse bom, com certeza jogaria, porém a dor na perna é grande e achei melhor não jogar para poder descansar".