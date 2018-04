Robinho fica fora mais duas semanas por fratura no tornozelo

Robinho, que se juntou ao Manchester City pelo valor recorde de 51,81 milhões de dólares pouco mais de um ano atrás, sofreu um fratura de estresse no tornozelo direito no jogo da seleção brasileira contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo em 5 de setembro.

Ele se ausentou de quatro partidas do City desde então, incluindo a vitória de 3 x 1 sobre o West Ham United no campeonato inglês na segunda-feira.

"Ele ainda está com o pé engessado e sem treinar, só fazendo exercícios na academia", disse Hughes nesta terça-feira.

"Imagino que se passarão outras duas ou três semanas até ele estar em forma novamente."