Robinho foge da imprensa, em Atibaia Robinho foi, mais uma vez, o nome mais comentado do Santos, nos últimos dias. De um lado, o presidente Marcelo Teixeira anunciando, na festa de 93 anos do clube, que se esforçará para manter o atacante pelo menos até 2006. De outro, o técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira incentivando o jogador a se transferir logo para o futebol europeu. Mas Robinho literalmente fugiu da polêmica. Sem dar chance de ser questionado pelos repórteres sobre o problema, saiu correndo do campo de treinamento, nesta sexta, em Atibaia, e não deu entrevistas. "Hoje não é meu dia, não! Hoje não é meu dia, não!", gritou, para todos ouvirem, quando passava pelos repórteres que, naquele momento, entrevistavam o atacante Deivid. O treinamento coletivo havia terminado há pouco e os jogadores iam saindo do gramado - que fica numa parte mais baixa do terreno, nas instalações do hotel - para as entrevistas. Robinho ainda ficou no gramado por alguns minutos, treinando chutes ao gol. E era aguardado pelos repórteres, que já haviam pedido ao assessor de imprensa do clube para que concedesse entrevistas. Sem dar satisfações, porém, o atleta ignorou as câmeras das emissoras de televisão e os microfones das rádios que acompanharam o treinamento e saiu correndo. A fuga foi tão rápida que alguns profissionais da imprensa nem perceberam que o atacante havia escapado. Só perceberam quando o craque já estava dentro do carro de passeio, junto com outros jogadores, subindo para o hotel. A explicação da assessoria de imprensa do Santos é a de que, simplesmente, Robinho não quis falar - nem sobre as palavras de Marcelo Teixeira, muito menos a respeito do que disse Parreira. O técnico Gallo tratou de falar por ele. E, como não poderia ser diferente, entusiasmou-se ao saber que existe a chance de ter Robinho por mais tempo no elenco. "Seria um presente para mim e para os torcedores santistas", disse. "Ele é o diferencial do nosso elenco, espero que ele fique, ainda mais nessa excelente fase que está atravessando." Normalmente, os clubes grandes adotam como norma, no atendimento aos repórteres, após os treinamentos, "preservar" os jogadores mais importantes e até o treinador para as entrevistas de sexta-feira. Foi essa a lógica da semana no Santos. Mas Robinho contrariou o hábito e preferiu o silêncio. Especulações - A recusa do atacante em falar sobre a já antiga polêmica de sua possível transferência dá margem para as especulações. Ou o atacante já está com a cabeça na Europa, especificamente no Real Madrid, da Espanha, e evita se expressar para não entrar em rota de choque com os dirigentes, ou foi coagido a não se pronunciar sobre as declarações de Parreira, para não desagradar o treinador da seleção brasileira. "Essas polêmicas são normais, principalmente com jogadores de qualidade, como ele", minimizou Gallo. "É difícil segurar um jogador desse, mas estou tranqüilo e confiante na palavra do presidente (Marcelo Texeira), de que o Robinho ficará no Santos." Gallo também está otimista pela promessa dos dirigentes de que terá reforços para a equipe. O volante Júlio César, da Portuguesa Santista, e o atacane Frontini, do Marília, estão praticamente acertados. Mas a lista de especulações também tem o goleiro Sérgio, do Palmeiras, Rai, meia da Portuguesa, e os atacantes Luciano Henrique e Fabiano, do Atlético Sorocaba. O nome que ganha força a cada dia na Vila Belmiro é o do centroavante Luís Fabiano, que está no Porto, de Portugal. "Nos próximos dias, teremos novidades", disse Gallo. "Montaremos um elenco com jogadores de boa qualidade, vamos mesclar experiência com juventude", comentou.