Robinho garante que fica no Santos Robinho não se entusiasmou com a possibilidade de se transferir para o Bayern de Munique, que estaria disposto a pagar U$ 10 milhões para ficar com o atacante do Santos. De acordo com ele, jogar na Europa não faz parte de seus planos no momento. "Não arrumei as malas porque não vou sair. Tenho contrato com o Santos até 2005 e pretendo cumpri-lo", afirmou o campeão brasileiro, neste domingo, no Guarujá. Robinho quer dar outras alegrias à torcida santista. O próximo desafio, segundo o jogador, é ganhar o Campeonato Paulista - título que o Santos não vence desde 1984. "A nossa torcida merece mais essa alegria depois de sofrer por tanto tempo sem títulos." Convidado para participar de um amistoso de Beach Soccer, entre paulistas e cariocas, neste domingo, no Guarujá, Robinho não pôde atuar porque ainda não se recuperou de uma contusão na canela esquerda. Mesmo assim, ficou no banco de reservas torcendo pelo amigo Deivid, ex-companheiro da época de Santos. Os paulistas perderam por 8 a 5, mas Robinho vibrou bastante com o gol do atacante do Corinthians. "Estava torcendo muito pelo Deivid. Somos amigos há muito tempo, mas ele tinha de fazer mais gols. Um só não foi o suficiente", provocou o santista. Ao contrário de Robinho, Alberto já está de malas prontas. O jogador acertou com o Spartak de Moscou e no dia 2 embarca para a Rússia. O diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, confirmou a saída do jogador e informou que o clube está negociando a contratação de Róbson, do Bahia, de 33 anos, que marcou 26 gols nesta temporada. "Esse jogador agrada ao técnico Leão e se encaixa na nossa política salarial", resumiu o dirigente.