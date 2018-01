Robinho irrita Leão e deve ir para o banco Se o técnico Emerson Leão já tinha grandes problemas para escalar o Santos sem Diego, Renato e Elano, convocados para a seleção brasileira, nesta segunda-feira acumulou mais um: Robinho apareceu no CT Rei Pelé com gripe e foi encaminhado para o Departamento Médico e não participou do treinamento. Como o jogador não treinou no sábado alegando o mesmo problema, mas participou de programas de televisão, o treinador estava irritado. ?O Robinho não compareceu no treinamento de sábado, não comunicou nada sábado, domingo e nesta segunda-feira pela manhã", disse o técnico. ?Ele chegou à tarde dizendo que estava com gripe, mas na sexta-feira e no domingo participou, sorrindo, de programas de televisão." E completou. ?Esse tipo de gripe para mim não serve, passei o caso para o departamento médico, que não constatou febre." Leão afirmou que não ficará ?refém de qualquer jogador". ?Gostamos do atleta que tem o Santos em primeiro lugar e quando ele voltar a pensar em primeiro lugar no Santos, vai ser diferente." Leão não confirmou se o jogador jogará quarta-feira contra o Flamengo. ?Ele está no departamento médico e quando for liberado, será problema meu." Com a ausência de Robinho, Leão teve que mexer mais no time. Ele formou o meio-de-campo com Paulo Almeida, Daniel, Fabiano e Jerri, mantendo os jogadores nos dois tempos do coletivo. No ataque, começou treinando com Val Baiano e William e no segundo tempo tirou William para a entrada de Júlio César. Os problemas no ataque são admitidos pelo técnico Leão. ?O que existe é que caímos em qualidade e temos que aceitar isso", disse ele, referindo-se à perda de Ricardo Oliveira e Nenê, os dois artilheiros da equipe. Ressalvou que ?quem pretende demonstrar uma qualidade maior tem que fazer isso dentro de campo e não só nos treinos". Ele disse que já testou William, Douglas, Val Baiano, Marcelo, Fabiano e Elano no ataque. ?Nós testamos aquilo que temos e vamos continuar utilizando aquilo que temos."