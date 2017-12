Robinho já é do Real Madrid, diz jornal A manchete do site do jornal espanhol Marca desta terça-feira é clara e em letras garrafais: ?Robinho já é do Real Madrid?. Segundo a publicação, o atacante santista foi contratado por 12 milhões de euros por cinco temporadas. O texto que explica o acordo com o jogador do Santos revela que faltam pequenos detalhes para o acerto, mas ainda sim o clube espanhol não anunciará oficialmente a contratação até que seja solucionado o caso de seqüestro da mãe do atleta. O Real Madrid não quer apressar a ida de Robinho para a Espanha. Vai esperar o atacante terminar a temporada no futebol brasileiro, onde o Santos luta pelo bicampeonato nacional, e resolver seus problemas pessoais antes de seguir a Madri. Robinho deve estrear no time apenas no próximo mês de junho. O jogador brasileiro era sondado por vários clubes da Europa, entre eles Benfica, Porto, Juventus, PSV e Chelsea. O Real Madrid estuda ainda a contratação do meia francês Benoit Pedretti, que joga no Olympique de Marselha.