Robinho já está a caminho de Madri O atacante Robinho seguiu nesta quinta-feira para Madri, depois de um dia desgastante. Ele deixou Belém, de madrugada, após seu último jogo pelo Santos - a vitória por 3 a 2 sobre o Paysandu, na noite de quarta. Da capital paraense, Robinho foi para o Rio, onde chegou por volta das 10h30. Desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim muito cansado e ficou na sala vip de uma empresa aérea até o momento de viajar para Madri, às 15 horas. Vários jornalistas o esperavam no saguão do aeroporto desde cedo, mas não conseguiram falar com o craque. O empresário de Robinho, Wágner Ribeiro, saiu de São Paulo com a mãe do atacante, dona Marina, e os dois também permaneceram na área reservada aos passageiros em trânsito, para depois embarcarem com Robinho no vôo para Madri. "Ele está dormindo num sofá da sala (vip). Está estirado lá, de tão cansado. Dá até pena", contou Ribeiro, por telefone, no início da tarde. Pouco antes, o advogado Roberto Silva, em nome do Santos, levou até Robinho a rescisão do contrato do craque com o clube. Faltava a assinatura do jogador no documento, enviado ainda nesta quinta para a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Silva conseguiu autorização para entrar na área reservada onde se encontrava Robinho. "Ele realmente está com uma aparência de quem dormiu pouco", disse. Não havia no saguão do aeroporto algum torcedor do Santos para ver Robinho.