Robinho já está de olho em uma vaga no time titular O mau desempenho do ataque do Brasil na estréia da Copa do Mundo contra a Croácia - vitória por 1 a 0 - não agradou a ninguém, inclusive aos jogadores, que já prometeram melhorar. Por causa disso, quem está na reserva está de olho numa possível chance que possa surgir. O atacante Robinho, a primeira opção pedida pelos torcedores, diz que espera pela chance, sem querer atropelar ninguém. "Não tem ninguém insubstituível. Estou preparado para jogar e se puder, ótimo. Se tiver que jogar será normal para mim, não tem problema. Quando entrei no jogo procurei me movimentar como o professor Parreira me pediu e a cada jogo posso melhorar ainda mais", disse Robinho, nesta quinta-feira, antes do treino da seleção brasileira na Alemanha. Robinho foi o escolhido pelo técnico Carlos Alberto Parreira para entrar no lugar de Ronaldo no segundo tempo da partida no Estádio Olímpico de Berlim. Ele jogou cerca de 23 minutos (incluindo os acréscimos) e com isso a sensação é de que é a primeira opção do técnico para o setor. O outro concorrente por uma vaga no ataque é Fred, do Lyon (FRA), mas que tem um estilo de jogo totalmente diferente: fica mais à frente, sem tanta movimentação.