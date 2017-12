Robinho já se vê no Benfica, diz jornal Em meio a propostas e especulações de sua transferência para o Benfica, o atacante Robinho revelou nesta terça-feira, em entrevista ao diário esportivo português Record, que sonha em poder jogar no clube. ?Seria um sonho jogar em uma equipe como o Benfica e ir para um grande centro do futebol europeu?, afirmou. O jogador garantiu que ainda não há nenhum contrato firmado entre ele e o Benfica e que seu futuro será decidido a partir de janeiro, quando o mercado europeu reabre para contratações.