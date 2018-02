Robinho joga bem, mas Real Madrid fica apenas no empate O Real Madrid empatou, neste domingo, em casa, com o Getafe por 1 a 1, em jogo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue, que foi prejudicada pela arbitragem, jogou melhor, mas pecou muito nas finalizações. O atacante brasileiro Robinho, foi o destaque da partida. Com o resultado, os anfitriões continuam na quarta colocação com 44 pontos. Os visitantes chegam a 37 pontos e dividem agora a 7.ª colocação com o Recreativo. No primeiro tempo o Real Madrid buscou o gol o tempo inteiro. Robinho voltou a jogar bem e deu trabalho à defesa adversária. Mas foi o Getafe que assustou primeiro. Nacho fez bela jogada aos 24 minutos e mandou para o gol. Cassilas deu rebote e Pulido mandou no travessão. Aos 31 Nistelrooy tabelou com Reyes, que foi derrubado pelo goleiro dentro da área, mas o árbitro não deu o pênalti. Na seqüência, Robinho sozinho perdeu um gol incrível. No lance Reyes se machucou e foi substituído por Ruben de la Red. Aos 36 minutos o Real quase abre o placar. Robinho fez boa jogada e rolou para Beckham, o meia inglês soltou a bomba e a bola explodiu no travessão. Mas um minuto depois veio o castigo. Cotelo deu ótimo passe para Guíza que esperou o goleiro Casillas sair e abriu o placar para os visitantes. O Real partiu para cima e o empate saiu no final do primeiro tempo. Robinho sofreu pênalti de Abbondanzieri e Nistelrooy marcou aos 44 minutos. Na etapa complementar a equipe merengue voltou melhor e buscou o gol a todo instante, enquanto o Getafe, muito mais limitado, errava muito. Aos 18 quase o Real vira. Robinho deu um lindo passe para Nistelrooy, mas o holandês estava desequilibrado e perdeu o gol. Aos 23, Robinho fez bela jogada pela esquerda e chutou com força. A bola passou perto do gol de Abbondanzieri. Na seqüência, Beckham foi substituído por Cassano. O italiano quase marcou aos 32. Ele recebeu passe de Robinho, mas bateu fraco. Três minutos depois, me jogada duvidosa, Cassano recebeu cartão amarelo por ter simulado um pênalti. O Real continuou a pressionar, mas não converteu as oportunidades criadas em gol e a partida terminou em 1 a 1. Outros jogos deste domingo: Athletic Bilbao 0 x 2 Gimnàstic, Deportivo La Coruña 0 x 1 Real Betis, Espanyol 1 x 1 Villarreal, Mallorca 3 x 1 Levante, Racing Santander 1 x 0 Osasuna, Zaragoza 3 x 2 Real Sociedad e Recreativo 1 x 0 Atlético Madrid. Atualizado às 20h12