Robinho joga para conquistar espaço Robinho já é o mais famoso jogador em atividade no Brasil, mas na seleção ainda busca seu espaço. O craque do Santos só conseguiu uma vaga de titular no time de Carlos Alberto Parreira por causa do corte de Ronaldo e terá de aproveitar a chance, neste domingo, contra o Paraguai, se quiser ser mantido para o confronto com a Argentina, quarta-feira, em Buenos Aires. O treinador acredita que Robinho amadureceu bastante na última temporada e, por isso, resolveu escalá-lo. É a primeira vez que Robinho inicia um jogo oficial entre os 11. Ele havia enfrentado Hong Kong, na goleada por 7 a 1, em amistoso em Hong Kong, e a Guatemala, na festa da despedida de Romário. "O Robinho evoluiu, mas ainda tem muito a crescer", analisou Parreira. "Ele pode chegar ainda mais longe." Parreira pediu a Robinho que não saia tanto da área, como faz habitualmente no Santos. Ele o quer jogando mais próximo de Adriano, para que os meias, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, tenham mais opções de jogada no ataque. O atacante, de 21 anos, tem consciência de que a partida contra o Paraguai é vital para seu futuro na seleção. E que uma boa atuação nesta tarde pode aproximá-lo bastante da Copa do Mundo da Alemanha, no ano que vem, um de seus principais objetivos. "Espero passar uma boa imagem para a comissão técnica. Respeito o Adriano, o Ricardo Oliveira e o próprio Ronaldo, mas quero ser titular." De acordo com o jogador, o campo do Beira-Rio, com dimensões grandes, pode favorecer seu jogo, baseado no drible. Por isso, a possibilidade de o torcedor ver pedaladas, sua jogada favorita, é grande. "Vai ter pedalada na hora certa, o Parreira me deu liberdade, se eu estiver sozinho com o zagueiro, vou para cima." Robinho desfalcará o Santos por praticamente um mês. Depois do duelo com a Argentina, seguirá com a seleção para a Alemanha, onde o time disputará a Copa das Confederações, a partir do dia 16. A diretoria santista gostaria que o atacante fosse liberado pelo menos para a segunda partida das quartas-de-final da Libertadores, dia 15, contra o Atlético-PR, na Vila Belmiro, mas Parreira não aceitou o pedido.