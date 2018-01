Robinho, mais uma vez, foi destaque Robinho passou a mão na testa, olhou para os lados e finalmente encontrou uma nova resposta para a pergunta que mais tem ouvido nos últimos jogos. ?Melhor do que eu dar show é o Santos ganhar duas partidas seguidas na Libertadores. O importante é o time." Outra vez ele levantou inúmeras vezes os torcedores quando dominava a bola e disparava, em zig-zague em direção aos zagueiros do 12 de Octubre, nesta quinta-feira à noite, na Vila Belmiro. Pode não ter repetido o espetáculo que deu em Cali, na vitória por 5 a 1, contra o América, na estréia santista na Copa Libertadores, mas outra vez foi disparado o jogador mais brilhante do time. Ele, mais do que ninguém, justicou o lamento de Leão, de que o time jogou para conseguir uma vitória por um placar maior. Quando o Santos perdia por 1 a 0 e o time não conseguia superar as duas linhas defensivas do adversária, Diego não dava seqüências às jogadas e Ricardo Oliveira estava cercado de zagueiros por todos os lados, foi Robinho que, aos 18 minutos, após receber um passe de calcanhar de Diego pela lado esquerdo, avançou e pôs a bola na cabeça de Elano para que ele empatasse o gol. Depois, aos 35 minutos, deixou Léo cara-a-cara com Gómes e aos 43 minutos deu a Ricardo Oliveira todas as condições para virar o jogo, após fazer uma grande jogada pela esquerda. Repetiu a jogada no segundo tempo, quando já atuava pela direita e desferiu chutes perigosos. Robinho fez tudo isso e ainda distribuiu os seus costumeiros dribles, mas não fez o primeiro gol da temporada. ?Não tem sido falta de caprichar. No segundo tempo, peguei uma bola de primeira, acertei o chute, mas errei o alvo por muito pouco. Se eu esquentar a cabeça com isso, é pior. Vou continuar treinando muito fundamentos e quando a gente menos esperar, ela acaba entrando."