Robinho marca e Real Madrid desafoga Enfim, uma semana de relativa tranqüilidade para o Real Madrid. O time galáctico venceu neste domingo o Málaga por 2 a 0, na casa do adversário, pelo Campeonato Espanhol. E mais o importante: apresentando um bom futebol. Sergio Ramos e Robinho, este em bela jogada individual, marcaram os gols. O técnico Lopez Caro, em seu segundo jogo à frente do time madrileno, escalou os titulares, ao contrário do que havia feito na derrota para o Olympiakos pela Copa dos Campeões, na última terça-feira. Sem Raúl, machucado, ele optou por deslocar o zagueiro Sergio Ramos para o meio-de-campo e escalar um trio ofensivo formado por Robinho, Júlio Baptista e Ronaldo. A aposta pelo ataque deu resultado. Apesar de alguns sustos, o Real foi melhor durante boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando abriu a vantagem. Aos 33 minutos, Sergio Ramos marcou de cabeça após escanteio cobrado por Zidane. Quatro minutos depois, Robinho levou a bola da direita para o meio e, com a canhota, acertou uma bomba no ângulo. No segundo tempo, o Málaga pressionou e ameaçou marcar, mas o Real também esteve perto do terceiro gol. Ronaldo fez boas jogadas individuais que pararam no goleiro Arnau. Roberto Carlos acertou a trave em um dos seus chutes de longe. Ao final, os três pontos manteve o Real na terceira posição do campeonato com 28 pontos. O Málaga é o 13.º, com 15.