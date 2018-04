Robinho marca, mas Milan leva 4 gols de Berardi e perde do Sassuolo

REGGIO EMÍLIA - Não é preciso saber muito sobre Domenico Berardi para saber que o garoto de 19 fez, neste domingo, o melhor jogo da sua vida. Artilheiro do modesto Sassuolo, campeão da segunda divisão da Itália na temporada passada, ele fez quatro gols para comandar uma incrível vitória da equipe da Reggio Emília sobre o Milan, de virada, por 4 a 3, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano.

Parecia que o dia seria dos milanistas, que fazem péssima temporada. Logo com 9 minutos, Nocerino roubou a bola na entrada da área, De Jong tocou, e Robinho abriu o placar, encerrando dois meses e meio de jejum de gols com a camisa do Milan. Quatro minutos depois, Balotelli fez 2 a 0 para o Milan.

Mas aí começou a surgir Berardi. Aos 15, ele recebeu nas costas da zaga, aproveitando desatenção dos defensores rubro-negros, driblou o goleiro e descontou. Com 28, surpreendeu todo mundo num chute de virada e deixou tudo igual. O jogo ainda estava no primeiro tempo quando o garoto fez o terceiro, completando cruzamento de Longhi, da esquerda. Logo na volta do intervalo, ele escorou assistência e Kurtic e fez o quarto.

Maximiliano Allegri tentou resolver o problema promovendo a estreia de Honda no lugar de Robinho e o Milan descontou com Montolivo, aos 41. Mas, no lance seguinte, o centroavante Pazzini perdeu gol incrível, de cabeça, num rebote na pequena área. A bola explodiu no travessão, com o gol aberto.

O Sassuolo, que estreia na primeira divisão, vinha de cinco derrotas seguidas e nunca havia vencido um dos grandes do futebol italiano. Assim, viveu neste domingo um dos maiores momentos da sua história, senão o maior. Com 17 pontos, assumiu o 16.º lugar e deixou a zona de rebaixamento.

Enquanto isso o Milan segue seu calvário, que pode resultar na demissão de Allegri. A equipe está no 11.º lugar, apenas, com 22 pontos. Já são 20 de diferença para o Napoli, o terceiro colocado, último na zona de classificação à Liga dos Campeões.