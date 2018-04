Robinho marca, mas Real Madrid só empata com o Murcia

O Barcelona diminuiu para dois pontos (29 a 27) sua desvantagem em relação ao líder Real Madrid, após os jogos deste sábado pelo Campeonato Espanhol. A equipe catalã venceu o Recreativo Huelva por 3 a 0, e o time da capital ficou no 1 a 1 com o Múrcia, fora de casa. Robinho marcou para o Real, de cabeça, no primeiro tempo. De Lucas, também de cabeça, empatou para os donos da casa. Veja também: Classificação e jogos da rodada O técnico Frank Rijkaard decidiu poupar Ronaldinho Gaúcho para o jogo de terça-feira contra o Lyon, pela Copa dos Campeões, e não o levou nem para o banco de reservas na partida deste sábado no Camp Nou. E como tem sido rotina nesta temporada, o argentino Messi jogou muito e conduziu o time à vitória. Apesar do placar folgado, o Barcelona demorou para desencantar. Só abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo, numa cabeçada do zagueiro Gabriel Milito. Dois minutos depois, o garoto Bojan, de 17 anos, fez 2 a 0 e resolveu o jogo. O terceiro foi de Messi aos 36, cobrando um pênalti que ele havia sofrido. "Foi um jogo complicado, porque o Recreativo jogou muito fechado. Mas sempre tivemos a convicção de que o gol sairia e mudaria o cenário", disse Rijkaard. O Sevilla vai perdendo terreno a cada rodada em relação ao pelotão do alto da tabela. Neste sábado, foi derrotado em casa pelo Mallorca por 2 a 1 e ficou estacionado nos 15 pontos, em 10.º. O Mallorca, com 19, é 8.º colocado. Luís Fabiano, o herói da seleção brasileira diante do Uruguai, jogou os primeiros 45 minutos e perdeu duas boas chances para marcar - ambas quando o time perdia por 1 a 0.