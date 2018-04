Robinho marca, mas Real perde pela Liga dos Campeões

A quinta rodada da Liga dos Campeões da Uefa terminou com mais oito jogos disputados nesta quarta-feira, com destaque para a derrota do Real Madrid por 3 a 2 diante do Werder Bremen, na Alemanha. Com o resultado, o time espanhol continua na primeira colocação do grupo C, com oito pontos, mas agora na companhia do Olympiacos, da Grécia, que venceu a Lazio por 2 a 1. Para garantir sua vaga, o time merengue precisa vencer na última rodada a Lazio, no Santiago Bernabéu. Robinho marcou um dos gols do clube espanhol. Já o Chelsea garantiu sua vaga às oitavas-de-final com uma goleada por 4 a 0 diante do Rosenborg, fora de casa, com destaque para o atacante Didier Drogba, que anotou dois gols. O time inglês chegou aos 11 pontos no grupo B e não pode ser mais alcançado. Outra equipe que garantiu sua vaga às oitavas-de-final é o atual campeão da Liga, o Milan, que ficou no empate em 1 a 1 diante do Benfica. O resultado fez o time de Kaká chegar aos 10 pontos, garantindo, no mínimo, a segunda colocação do grupo D, já que o Celtic eliminou o Shakhtar Donetsk com uma vitória por 2 a 1. Finalista da última edição, o Liverpool se recuperou com uma goleada por 4 a 1 diante do Porto, em casa, chegando aos sete pontos no grupo A, a mesma pontuação do Olympique de Marselha, que perdeu para o Besiktas. Apesar da derrota, o Porto precisa de apenas um simples empate diante do Besiktas, em casa, para garantir a vaga às oitavas. A última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa acontece entre os dias 4 e 12 de dezembro. Confira os resultados: Grupo A: Besiktas 2 x 1 Marselha Liverpool 4 x 1 Porto Grupo B: Rosenborg 0 x 4 Chelsea Valencia 0 x 0 Schalke 04 Grupo C: Werder Bremen 3 x 2 Real Madrid Lazio 1 x 2 Olympiacos Grupo D: Benfica 1 x 1 Milan Celtic 2 x 1 Shakhtar Donetsk