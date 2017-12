Robinho: meu futuro a Deus pertence "Meu futuro a Deus pertence", disse hoje o atacante, depois de repetidas vezes responder a perguntas sobre sua saída do Santos. "Até o final do ano, estou aqui no Santos para jogar; pode ser que eu dispute a Libertadores, pode ser que eu fique até 2008", disse ele, acrescentando: "muita coisa pode acontecer, mas estou bem, com a cabeça tranqüila, só voltada para o Brasileiro". Informou que não assinou pré-contrato com qualquer clube europeu, mas não negou que possa haver um compromisso assinado com o Atlético de Madrid: "meu procurador e meu pai é que resolvem essas questões, eu só quero jogar futebol". Robinho admitiu que "as propostas estão chegando, fico feliz com isso e, se houver uma boa para o Santos e para minha família, vamos sentar e conversar". Ele estava nervoso no começo da entrevista e só abriu seu largo sorriso uma vez, quando um jornalista perguntou sobre quantas propostas já haviam sido feitas. "Chegaram algumas, umas concretas, no papel, e outras só foram especulação. Espero que cada vez cheguem mais propostas, para escolher melhor meu futuro". Jogar no Corinthians, o maior rival do Santos? "Não imagino isso não", respondeu ele, completando: "o Corinthians é uma grande equipe, tenho respeito, mas meu pensamento é jogar bem aqui no Santos". Ele entende que, ao contrário de perturbar sua cabeça, as propostas estão deixando-o tranqüilo: "elas estão vindo porque estou jogando bem e isso dá tranqüilidade porque não precisa mudar; as propostas existem por causa do meu futebol e espero que continuem chegando". Mesmo comentando sua vontade de permanecer no Santos, Robinho não esconde o desejo de jogar na Europa: "esse é o meu objetivo e quero jogar num time em que possa aparecer também para os brasileiros, disputar títulos e voltar à seleção brasileira". A última informação publicada pela imprensa espanhola é de que Robinho já tem pré-contrato com o Atlético de Madrid, assim como foi divulgado semanas atrás de que teria assinado pré-contrato com o Benfica. Os portugueses querem o atacante a partir de janeiro e os espanhóis estariam concordando em levá-lo a partir de julho, depois da Libertadores. O presidente Marcelo Teixeira não fala mais em transação com Robinho, mas não esconde que seu sonho é conquistar a Libertadores para levar o Santos novamente a disputar o título mundial. Esse pode ser o maior obstáculo para a saída de Robinho em janeiro.