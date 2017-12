Robinho: multa rescisória é de U$ 50 milhões A diretoria do Santos reconsiderou e anunciou nesta terça-feira que a multa rescisória do contrato com o atacante Robinho subiu de U$ 15 milhões para U$ 50 milhões. O valor da multa em caso de rescisão divulgado na segunda-feira era de US$ 35 milhões. Ontem, o jogador renovou contrato com o Santos por mais um ano, estendendo seu compromisso até 31 de março de 2007. Para uma transferência no Brasil, a multa rescisória é de R$ 35 milhões. No novo contrato há ainda uma cláusula que inviabiliza uma eventual tentativa de triangulação - quando ele poderia se contratado por uma equipe brasileira e, em seguida, ser repassado para um clube europeu, por exemplo. Em grande fase, o atacante recebeu um reajuste salarial e vai ganhar em torno de R$ 80 mil mensais. DIMBA - Além da permanência de Robinho e do técnico Leão, a diretoria do Santos busca agora reforçar a equipe para 2004. A contratação do artilheiro Dimba, hoje no Goiás, é prioridade no clube. O jogador é artilheiro do campeonato brasileiro, com 27 gols, ao lado de Luis Fabiano, do São Paulo.