Robinho não desmente saída O atacante Robinho se apresentou no final da manhã desta quinta-feira à Seleção Brasileira em Teresópolis, mas falou pouco sobre o jogo contra o Paraguai, quando substituirá Ronaldo ?Fenômeno? e fará dupla de ataque com Adriano. Na entrevista coletiva que concedeu na chegada, teve de responder a insistentes perguntas sobre se permaneceria ou não no Santos. Experiente, apesar da pouca idade, ele conseguiu escapar de quase todas, mas voltou a deixar no ar a possibilidade de ir embora do Brasil. Ao ser perguntado se a partida de ontem contra o Atlético-PR pelas quartas-de-final da Libertadores, havia sido sua última com a camisa do Santos, o atacante foi lacônico. ?Pode ser que sim, pode ser que não?, disse. ?Agora eu quero concentrar o foco na Seleção. Vou ficar torcendo para os meus companheiros do Santos e quem sabe, voltar para disputar a final (da Libertadores)?, acrescentou. A transferência de Robinho para o Real Madrid - que vem sendo especulada já há muito tempo - ganhou força ontem com as declarações do lateral Roberto Carlos. Com um sorriso no rosto, o jogador do Real chegou a comentar que Robinho se despediria do Santos na noite de ontem e brincou dizendo que. no início, o santista iria morar em sua casa em Madri. "No Real, o Robinho vai ter excelente estrutura para trabalhar, em pouco tempo vai ser o melhor jogador do mundo", disse Roberto. O vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva, disse que o clube não pretende abrir mão de seu principal jogador. "O Santos não vai assinar a liberação. Quem quiser contratar Robinho terá de pagar a multa", afirmou. Robinho tem contrato com até dezembro de 2007. Uma saída antes disso, sem concordância do Santos, implicaria no pagamento de uma multa de U$ 50 milhões. CANSAÇO - Apesar de reclamar um pouco de cansaço, já que na véspera jogou em Curitiba, Robinho garantiu estar bem preparado fisicamente e disse estar se sentindo em plenas condições de jogar contra o Paraguai. ?Primeiro eu ainda não sei se vou jogar, mas se isso acontecer, estou 100%, bem preparado física e psicologicamente?, afirmou ele. O atacante santista disse também que não pretende mudar sua maneira de atuar na Seleção. Promete repetir o futebol ousado, marcado pelos dribles e tentativas de lances individuais, exatamente como faz no Santos. ?Vou ser o mesmo Robinho do Santos, vou jogar com a mesma alegria. Não há por que mudar?, argumentou. Além de Robinho, se apresentaram ao técnico Carlos Alberto Parreira na manhã desta quinta-feira os meias Ricardinho e Júlio Baptista.