Robinho não é inegocíavel, diz dirigente O diretor de Futebol do Santos, Francisco Lopes, soube do comentário do procurador de Robinho, Wagner Ribeiro, sobre o interesse do Barcelona e da Internazionale de Milão pelo atacante e nesta quinta-feira comentou que "é tudo extra-oficial, pois de oficial não tem nada". Se Robinho é um dos jogadores que a diretoria relutará muito em negociar, para o dirigente é tudo uma questão de negócios. "Não existe atleta inegociável no Santos e se aparecer uma proposta compensadora pelo Robinho, vamos sentar conversar." Nas últimas partidas do Santos há sempre olheiros europeus assistindo às pedaladas, aos dribles e aos gols de Robinho, mas até o momento o clube não recebeu proposta oficial pelo jogador. O atacante não se mete nesses assuntos e repete sempre o mesmo discurso. "Pretendo cumprir meu contrato até o fim e continuar conquistando títulos no Santos."