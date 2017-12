Robinho não é prioridade, diz Real O diretor esportivo do Real Madrid, Emilio Butragueño, descartou nesta sexta-feira a possibilidade de contratar o atacante Robinho ainda este ano, como chegou a ser noticiado na Espanha e no Brasil. "Robinho não é um assunto prioritário. Não vamos contratá-lo em dezembro, nem em uma situação parecida com isso. Temos interesse em jogadores, mas tentanto reforçar a equipe no futuro?, disse. Butragueño também desmentiu uma suposta negociação do clube no meio-campista argentino Javier Zanetti. ?Os representantes do jogador estiveram aqui, mas foi apenas uma visita de cortesia?, disse.