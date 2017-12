Robinho não joga e frustra torcedor ?Ô lê lê, ô la lá, Robinho vem aí e o bicho vai pegar?. A torcida santista, a caminho do estádio, gritava o nome de seu ídolo dos ônibus, carros ou mesmo a pé. Não sabia que uma crise emocional, no sábado, o tirara do jogo. Mais um dia sem notícias do seqüestro de sua mãe, Marina Silva, ocorrido no sábado anterior, fora demais para ele. Início de jogo e a torcida grita novamente o nome de Robinho. A 700 quilômetros de distância, em Santos, ele se emocionou uma vez mais. Mesmo assim, viu a partida pela televisão. Na sexta-feira, Robinho conversou com Vanderlei Luxemburgo e colocou-se à disposição para jogar. ?Ele me disse que gostaria de jogar. Falou que seria melhor para ele. Eu disse que ele deveria pensar bem e que o importante era ele estar bem. Mesmo assim, repetiu que jogaria?, diz Luxemburgo. Ainda na sexta-feira, pessoas ligadas a Robinho duvidavam que ele iria a Presidente Prudente. Veladamente, falavam que o jogador estava sendo pressionado para jogar. Sua presença garantiria um estádio lotado. Neste domingo, às 10h da manhã, Luxemburgo recebeu outro telefonema de Santos. Era o presidente Marcelo Teixeira dizendo que Robinho não estava apto para jogar. E que, por isso, não viajaria para Presidente Prudente. O jogo ficava mais fácil para o Goiás. Ao meio-dia, Luxemburgo dizia que não estava surpreso com a recusa de Robinho. ?Essa situação é terrível. O menino vive uma incerteza grande. Não sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu com a mãe. Por isso, fica emocionalmente vulnerável. Um dia, acha que pode jogar. No outro, diz que não pode. Era de se esperar isso.? Mas, se não havia certeza de que Robinho poderia jogar, porque Vanderlei anunciou a todos, na sexta-feira, que ele estaria em campo? ?Fui profissional. Queria criar um clima em que o Santos se sentisse em casa?, confessa Luxemburgo. Para isso, a presença da torcida de Presidente Prudente e região era importante. ?Eu queria o estádio cheio de santistas, todo mundo animando o time. Enquanto o Robinho não falou nada, eu também fiquei quieto. Quando ele disse que estava pronto para jogar, aproveitei o fato para chamar a torcida e encher o estádio. Não fiz nada de errado. Tanto que fui o primeiro a dizer que ele só deveria jogar se estivesse bem.? A incerteza sobre a vinda de Robinho e o desfecho da história com a ausência do ídolo do Santos irritou muitos torcedores. ?Eles já sabiam disso desde o começo. Só não contaram porque poderia diminuir o número de ingressos vendidos. Essa gente só pensa em dinheiro?, desabafava Jorge Luis de Paula, contador, que tinha ido bem cedo para o aeroporto esperar Robinho.