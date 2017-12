Robinho não sabe se estreará no domingo Robinho já começou a se ambientar com seu novo clube na Espanha. Logo depois de ser apresentado oficialmente à imprensa e aos torcedores do Real Madrid, no estádio Santiago Bernabeu, o atacante foi almoçar com o treinador Vanderlei Luxemburgo no restaurante Puerta 55, que fica na sede do clube. Num clima muito amistoso, o técnico deu as boas vindas para Robinho e ambos já começaram a planejar o que farão nos próximos dias. O Real Madrid estreará no Campeonato Espanhol contra o Cádiz, fora de casa, neste domingo, e Luxemburgo ainda não decidiu se vai relacionar o novo contratado para a partida. A decisão acontecerá neste sábado, depois do treinamento na ?Cidade do Futebol?, como é conhecido o centro de treinamento do clube. Robinho já disse que está em forma e Luxemburgo não poderá contar com o atacante uruguaio Pablo García e o volante espanhol Guti.