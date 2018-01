Robinho: "Não sou mais um showman" Robinho está descobrindo um novo esporte para praticar: o triatlo. Ele sempre corre, pedala e nada. A piada circulou pela internet há um mês, no auge da má fase do atacante santista, quando ele parou no banco de reservas depois de meses de atuações com pouco brilho e muitas tentativas frustradas de repetir as famosas pedaladas de 15 de dezembro de 2002. Com isso, ele experimentou a outra face do futebol. O outro lado, com capas de revista comparando-o com Pelé, Garrincha ou Denílson, ele havia conhecido. Robinho entrou em 2003 como a maior promessa do futebol brasileiro, mas já tinha idéia de que o ano poderia não ser tão bom. Leia mais no Jornal da Tarde