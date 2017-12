Robinho não treina e faz tratamento da contusão na coxa A comissão técnica da seleção brasileira anunciou, no final da manhã deste domingo (horário local), que o atacante Robinho não vai participar do treinamento da equipe previsto para o final da tarde no SSG 90 Stadion, em Bergisch Gladbach (local de concentração do Brasil). O atacante ficará no Castelo Lerbach para dar prosseguimento ao tratamento que fez, no início do dia, na coxa direita com o fisioterapeuta Odir de Souza. O médico da seleção, José Luiz Runco, ainda não decidiu se Robinho terá que fazer algum exame mais detalhado para saber a gravidade da lesão muscular. Com pouco tempo para a recuperação, o atacante deverá ficar de fora da partida contra Gana, nesta terça-feira, em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Robinho se machucou durante o treinamento de sábado, o primeiro depois da goleada sobre o Japão - partida em que o atacante jogou como titular. O jogador estava treinando finalizações quando, num chute a gol, sentiu dores na coxa direita. Segundo José Luiz Runco, a contusão é leve. "O Robinho sentiu uma fisgada leve na face anterior da coxa direita (músculo do chute), está medicado, fazendo tratamento com gelo", revelou o médico, durante entrevista coletiva após o treino.