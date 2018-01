Robinho nem pensa em sair do Santos Real Madrid? Robinho jura que está pensando é no Santos. O atacante garantiu nesta quarta-feira que não tem nenhum documento assinado com o clube espanhol - nem pré-contrato, ele ressalta -, e que vai "mergulhar de cabeça" na Libertadores e no Paulistão. "Não vamos priorizar campeonato. Queremos ser campeões dos dois." Sobre a suposta oferta do Real Madrid, Robinho se disse lisonjeado pelo interesse mas afirmou que tudo não passa de especulação. "Nem ligo para o que andam falando. Quero é ficar no Santos. Quando chegar a hora de sair, todos vão ficar sabendo. Mas agora penso só no Santos", avisou o atacante. Wagner Ribeiro, empresário do jogador, confirma as conversas com o Real Madrid, mas também nega o acerto. E fazendo coro às palavras do presidente Marcelo Teixeira, revela que Robinho não sai da Vila Belmiro antes de julho. Ainda de acordo com Robinho, a ida de Vanderlei Luxemburgo para o Real Madrid não vai acelerar sua transferência. "O que posso falar sobre o Vanderlei é que estou muito feliz de ver um amigo se dando bem na Europa. Ele estreou com o pé direito no Real, teve duas vitórias em dois jogos e tem tudo pra fazer muito sucesso por lá", afirmou o jogador.