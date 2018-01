Robinho no Real é comédia, diz cartola Robinho no Real Madrid? "É uma comédia", respondeu o vice-presidente do Santos, Norberto Moreira da Silva, que foi duro nesta sexta-feira ao rebater novamente a contratação da maior estrela do time pelo clube europeu. "Não acreditamos que o Real, nosso co-irmão desde o tempo de Pelé, esteja por trás dessas notícias que só visam tumultuar o ambiente, mas se for confirmado isso vamos tomar medidas drásticas e podemos até romper nossas relações com o clube", comentou. Para Norberto, não há nada de concreto nessa história, "nem qualquer acordo tácito, verbal, com qualquer equipe". Ele contou que, em novembro, Marcelo Teixeira teve uma reunião com os representantes de Robinho - o procurador Wagner Ribeiro e o pai Gilvan de Souza - e estabeleceu uma trégua até julho, quando voltariam a conversar sobre o assunto. "O Marcelo quis garantir a tranqüilidade do jogador e do grupo, evitando esse assunto que perturba o ambiente e mexe com a cabeça do jogador". A reunião de julho será com o pai e o procurador do atleta e não com algum clube, explicou o dirigente. Depois do jogo contra o Guarani, Marcelo Teixeira abordou o assunto em entrevista à Rádio Cultura de Santos e também havia negado qualquer negócio entre o Santos e o Real Madrid. Mais, disse que, se depender dele, o craque não deixa a Vila Belmiro no meio do ano. "Vou dar prioridade à sua permanência porque ele é de suma importância para o projeto que temos e para consolidar sua imagem junto ao torcedor e ao futebol brasileiro e internacional". Teixeira acha que Robinho ainda irá se convencer de que deve permanecer no Brasil para conquistar a vaga na seleção brasileira. O certo é que, mesmo se o atacante manifestar sua vontade de sair, o presidente santista vai dificultar ao máximo as negociações, como já havia feito com Diego no meio do ano passado. Naquela época, sua última tentativa foi feita no dia que o jogador viajou para Portugal, cobrindo o salário que o Porto pagaria. Mas ouviu de Djair Cunha que seu filho não mais jogaria no Santos. A partir daí, acertou a parte que cabia ao clube e liberou o atleta. Nesta sexta-feira, Wagner Ribeiro também deu entrevista sobre o assunto. Admitiu que jantou com o presidente do Real em novembro e que informou a ele que o assunto só iria ser tratado em julho de 2005. O procurador estava junto de Norberto Moreira e ouviu claramente quando o vice-presidente disse que Robinho tem contrato com o Santos e só sai quando o clube autorizar. Não disse na hora, mas há uma multa prevista para o caso de rescisão contratual no valor de US$ 50 milhões. Robinho repetiu seu antigo discurso: "é muito bom que um clube como o Real Madri me queira, mas tenho contrato com o Santos e meu objetivo é ser campeão paulista, da Libertadores e mais uma vez brasileiro".