Robinho no Real por ? 18 mi, diz jornal Embora o Real Madrid ainda não confirme oficialmente, o atacante Robinho deve fazer parte de seu elenco já na próxima temporada pela quantia de 18 milhões de euros (US$ 24 milhões), informa nesta segunda-feira o diário esportivo As. O clube espanhol chegou a um acordo com o Santos, que deve anunciar a transação nos próximos dias de janeiro. Segundo o jornal, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi decisivo na negociação do jogador brasileiro.