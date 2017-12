Robinho: ovos e farinha na despedida O atacante Robinho foi surpreendido pelos companheiros ao final do treino deste sábado, no CT Rei Pelé, em Santos, e acabou sendo vítima de um banho de ovos e farinha. Tradicionalmente aplicado nos aniversariantes do dia, o ?banho? serviu como uma espécie de despedida do atacante. No dia 25 de agosto, Robinho se apresenta no Real Madrid e fará sua última partida na Vila Belmiro neste domingo, 18h10, contra o Figueirense, pela 21ª rodada do Campeoanto Brasileiro. O craque ainda joga na quarta-feira ( se não levar cartão amarelo amanhã) contra o Paysandu, mas esta partida está marcada para o Mangueirão, em Belém. Depois disso,ele viaja para a Espanha. Depois de aproximadamente duas horas de movimentação, Robinho se preparava para descer aos vestiários, quando foi cercado pelos companheiros. Primeiro, foi jogado para cima pelos companheiros. Em seguida, alguns deles tiraram dezenas de ovos e sacos de farinha de uma bolsa e e passaram a atirar contra Robinho. O craque recebeu bem a brincadeira. A despedida deverá se prolongar pelos próximos dias. Na segunda-feira o jogador participa de um almoço com a imprensa e à noite tem uma festa programada.