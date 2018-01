Robinho passa por metamorfose na Vila Ingestão de suplementos alimentares, sessões de musculação e descanso. A rotina do atacante Robinho, um dos destaques do Santos na conquista do título brasileiro do ano passado, vem mudando nos últimos dias. Desde domingo, quando a equipe iniciou a pré-temporada na cidade de Jarinu, o jogador vem sendo submetido a intenso trabalho voltado ao fortalecimento muscular, comandado pelo fisiologista Claudio Pavanelli. O objetivo é fazer com que o atleta ganhe, até o fim do ano, de 6 a 10% de seu peso, e passe a ter entre 64 e 66 quilos ? atualmente, Robinho tem 1,72 m de altura e pesa 60 quilos. Leia mais no Jornal da Tarde