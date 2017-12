Robinho pede oportunidade contra o Japão e elogia Ronaldo O atacante Robinho elogiou a atuação de Ronaldo na partida deste domingo, em que o Brasil venceu a Austrália por 2 a 0, em Munique, e aproveitou para pedir ao técnico Carlos Alberto Parreira um lugar na partida contra o Japão, quinta-feira, em Munique. "Se o professor Parreira quiser dar uma oportunidade para o pessoal que está no banco, a gente agradece", disse o jogador, ao comentar a sensação de tranqüilidade que a seleção terá ao entrar em campo contra o time de Zico já classificada para as oitavas-de-final. Robinho entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo, e participou de várias jogadas - entre elas a do segundo gol brasileiro, marcado por Fred no rebote de um chute seu que acertou a trave do goleiro australiano Schwarzer. Disse que o técnico Carlos Alberto Parreira o orientou a segurar a bola e aproveitar os espaços deixados pela Austrália, que buscava o empate. Depois, elogiou a participação do camisa 9, que se mostrou bem mais efetivo neste domingo do que na estréia. "O Ronaldo em forma é o melhor centroavante do mundo, e a gente torce para que ele possa fazer seus três golzinhos e bater esse recorde histórico", afirmou, em referência aos 12 gols que o atacante já tem em Copas do Mundo - dois a menos que o recordista, o alemão Gerd Müller.