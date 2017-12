Robinho pede paciência com Real Madrid O atacante Robinho pediu para paciência, nesta terça-feira, aos torcedores para que o Real Madrid retome o caminho das vitórias no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro, contratado junto ao Santos no início desta temporada, admitiu que seu nível de jogo está igual ao do restante do time. ?Serei feliz quando minha equipe jogar bem e der espetáculo. É complicado brilhar em meio às derrotas, mas estou muito feliz e quero passar isso dentro de campo. Espero começar a sorrir e a me divertir na próxima partida?, afirmou Robinho, sobre o confronto contra o Getafe, neste domingo, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri, por mais uma rodada do campeonato nacional. Com desempenho abaixo do esperado por todos desde sua contratação, o brasileiro revelou que é complicado jogar fora de sua posição original. ?Estou melhor, mas devo jogar mais para que tudo me saia melhor. A equipe está começando a jogar bem e estou melhorando. A lesão de Ronaldo complica minha situação porque estou jogando numa posição em que não estou acostumado?, contou. Robinho comentou que não está se preocupando muito com a pressão por bons resultados, que já resultou em vaias para o treinador Vanderlei Luxemburgo. ?É uma situação complicada quando vaiam, sabemos que é preciso melhorar. Luxemburgo está acostumado à pressão do Brasil. Quando você não joga bem a torcida exige, é normal?, afirmou.