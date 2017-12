Robinho pensa em jogar domingo Robinho pode até jogar domingo contra o Goiás. Nesta quinta-feira o jogador treinou chutes a gol em separado do grupo e chegou a comentar com o técnico Vanderlei Luxemburgo que, se o jogo fosse agora, estaria em condições de atuar. Mas ele não viajará para Presidente Prudente (SP) na tarde desta sexta-feira, pois ficou acertado que ele continuará os treinamentos junto com os atletas que permaneceram em Santos e, estando bem no domingo, embarca num avião e joga. Robinho correu um pouco antes de iniciar o treino de chutes a gol, que durou pouco mais de 20 minutos. Não era o mesmo jogador, que está sempre alegre, brincando com seus companheiros de time. Chutava ou cabeceava a bola com muita vontade, demonstrando um pouco de raiva e raramente sorrindo. Numa delas, o meia Elano se aproximou, comentou alguma coisa com ele, que apenas sorriu. Nada do riso aberto de sempre. Afinal, o seqüestro de sua mãe, Marina Silva de Souza, completou cinco dias e não há informações sobre eventuais negociações com os marginais. A polícia atendeu ao pedido da família de Robinho e saiu do caso. O que há, portanto, é a expectativa do regresso de Marina ao seu lar. Enquanto Robinho vive o drama familiar, seu nome freqüenta as páginas dos jornais esportivos europeus, especialmente os da Espanha e de Portugal. Real Madrid e Benfica continuam disputando a contratação do atacante, que poderá sair do Brasil em julho do ano que vem. As últimas informações são de que pode haver uma composição entre os dois clubes mais adiantados nas negociações e o atleta poderá passar um período em Portugal para se adaptar ao futebol europeu e, mais tarde, jogar pelo time espanhol. As negociações foram mantidas pelo procurador de Robinho, Wagner Ribeiro, que passou o final de semana na Europa e retornou ontem ao Brasil. Ele foi a Santos para dar um abraço no atleta e seu celular esteve o tempo todo na caixa postal. Mas tem comentado que só irá falar sobre os entendimentos mantidos com os clubes português e espanhol depois que a situação criada com o seqüestro de dona Marina estiver solucionado. Esse episódio irá acelerar a saída de Robinho do Santos, mas a diretoria está firme na decisão de mantê-lo até julho do ano que vem, pois conta com o atacante para a disputa da Libertadores da América. Já Elano poderá ser liberado no mês que vem para o Atlético de Madrid. As negociações estão praticamente concluídas, por 4 milhões de euros, faltando apenas a confirmação pela diretoria do Santos e a chegada do passaporte europeu do meia. O anúncio da saída de Elano, porém, só ocorrerá depois do Campeonato Brasileiro, já que o time entra agora em concentração máxima para as últimas seis partidas do campeonato, que está embolado, com cinco times disputando o título e as quatro vagas para a Libertadores.