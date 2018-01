Robinho perde prestígio com a torcida As últimas atitudes de Robinho estão decepcionando os torcedores santistas, especialmente o que ocorreu no domingo. Enquanto seus companheiros suavam para manter o empate contra o Juventude e a torcida sofria muito com isso, ele participava de uma descontraída partida de futebol society no Pé na Bola. Esse era um dos fatos mais comentados nesta segunda-feira na cidade, depois que o jornal A Tribuna conseguiu fotografar o craque se divertindo. Robinho é o maior ídolo dos santistas desde Pelé e suas jogadas são as responsáveis pelo crescimento da torcida do Santos especialmente entre as crianças. Para manter esse jogador no elenco é que a diretoria está recusando a milionária proposta do Real Madrid, o que aumenta a insatisfação do atleta, que já não quer mais jogar na Vila Belmiro. Se as negociações estão difíceis e Robinho vai perdendo o prestígio com a torcida, companheiros do jogador que atuam na Europa. "Se Robinho for embora, vamos cuidar bem dele lá", disse Roberto Carlos, que participou do jogo beneficente de despedida do volante Narciso. E concluiu: "que o Santos saiba também que novos jogadores, novos Robinhos, novos Diegos, novos Giovannis vão aparecer". Renato, que acompanhou o crescimento de Robinho na Vila Belmiro, acompanha o que está acontecendo com o craque santista. "Independente de ele ir ou não, sempre torço por ele", disse o volante. "Se o Robinho fechar, vai para um grande clube e espero que dê tudo certo e ele possa jogar o que jogou aqui no Santos e conquistar os títulos que vem conquisando". Se for para o Real Madrid, Robinho vai encontrar uma grande estrutura que ajudará em seu aperfeiçoamento, acredita Renato. "O Real tem uma das melhores estruturas do mundo e isso ajuda, mas se ele não for, ficará num clube bem estruturado, que sempre tem disputado títulos". Denílson lembra que futuramente Robinho pode não ter a mesma oportunidade de se transferir para um time do porte do Real Madrid e, por isso, acha que o craque deve mesmo mudar de equipe. Uma oportunidade como essa não pode ser desperdiçada, entende o jogador, que também pedala como Robinho.