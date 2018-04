Robinho pode ficar até um mês afastado no City

O treinador fez o anúncio após a vitória por 4 a 2 sobre o Arsenal, que manteve o City com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês, somando quatro vitórias. Segundo Hughes, o brasileiro fez exames detalhados nesta sexta-feira, que constataram uma fratura logo acima do tornozelo. Assim, Robinho já não participou da importante partida deste sábado.

O atacante se machucou na vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, no último sábado, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2010. Depois, Robinho chegou a viajar com a seleção para Salvador, mas acabou sendo liberado para tratar a lesão no City. Com a contusão confirmada, o brasileiro desfalcará novamente a sua equipe no próximo domingo, no clássico contra o Manchester United.