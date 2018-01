Robinho pode ser titular contra o México A seleção brasileira reúne-se nesta segunda-feira à noite em Guadalajara para o amistoso de quarta-feira com o México ­- jogo importante para o técnico Carlos Alberto Parreira, que não venceu ainda este ano pela seleção: sob seu comando, o Brasil empatou com a China e perdeu para Portugal. Parreira terá vários desfalques, como os de Cafu e Rivaldo, contundidos, e Roberto Carlos, suspenso pela Fifa. A expectativa pela partida aumentou com a convocação de Diego e Robinho, do Santos. O primeiro não deve começar jogando. Quanto ao aproveitamento de Robinho desde o início, Parreira fez suspense. "Vamos esperar a apresentação." Haverá apenas um treino da seleção em Guadalajara - nesta terça-feira, no local do jogo, o Estádio Jalisco. O amistoso com o México foi escolhido pela Ambev, uma das patrocinadoras da seleção. Por contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a empresa tem os direitos sobre uma partida por ano da seleção.