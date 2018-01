Robinho pode ter final feliz na quarta Tudo pode terminar em festa. Esta é a nova possibilidade para o desfecho da novela envolvendo Santos-Robinho-Real Madrid. Os comentários que surgiram nesta segunda-feira na Baixada são de que o clube espanhol já decidiu que vai concluir até quarta-feira as negociações para ter o melhor atacante em atividade no futebol brasileiro. Dessa forma, Robinho viajaria ainda nesta semana para participar da pré-temporada do Real, programada para os Estados Unidos e Ásia. E depois participaria do torneio de verão Santiago Bernabeu, num jogo entre Real Madrid e Santos na capital espanhola. Enquanto o presidente Marcelo Teixeira não retorna da viagem com a família aos Estados Unidos, a assessoria de imprensa ao clube, única fonte autorizada para falar pelo dirigente, vem tendo um imenso trabalho não para informar, mas para desmentir informações. Nesta segunda-feira, negou que Teixeira viajaria direto dos Estados Unidos para Madri, onde se encontraria com Florentino Perez, presidente do Real Madrid, Juan Figer e Wagner Ribeiro para bater o martelo na venda de Robinho. De acordo com a assessoria, não há nenhuma reunião prevista para os próximos dias para tratar do assunto e também não chegou convite para que o Santos participe do torneio de verão na Espanha. Quando Robinho disse em Frankfurt, durante as comemorações pela conquista da Copa das Confederações, que não voltaria a vestir a camisa do Santos, Marcelo Teixeira ficou furioso. ?Vocês nem imaginam do que o Marcelo é capaz quando é contrariado?, afirma Mário Melo, importante integrante do departamento jurídico do Santos. "Ele é teimoso e agora vai até o fim para fazer valer os direitos do Santos", completou o advogado. Ele garante que o clube se cercou de todos os cuidados nos últimos tempos para que Robinho não tivesse nenhuma brecha para deixar o clube pela via judicial. E, como a Agência Estado informou semana passada, não há chance de a Fifa se envolver na questão por ser um litígio entre um jogador e um clube brasileiros. A torcida já entregou os pontos e aceita a saída de Robinho, desde que o Santos seja bem recompensado. Uma parte até já trocou o adesivo "Fica Robinho" por um que diz "Vaza Robinho". A maioria entende que com o dinheiro o Santos pode formar um time forte e equilibrado, com chances de conquistar o terceiro Campeonato Brasileiro, e ainda concluir as obras do CT. Até o presidente do Conselho Deliberativo, José da Costa Teixeira, bem como boa parte dos conselheiros, já se mostra favorável à negociação. Mesmo assim, o presidente santista parece irredutível. Ou estaria encenando muito bem. Do outro lado, Robinho. Como se soubesse o final da história, ele não se abala. Nos últimos dias, vem se comportando como se já estivesse no exterior e, no momento, passasse férias no Brasil. Visita amigos, joga peladas, vai a festas de aniversário e até quando apareceu no Centro de Treinamentos Rei Pelé, na semana passada, parecia um ex-jogador do clube em visita aos ex-companheiros. Enquanto o time viajou para enfrentar o Goiás, domingo, Robinho curtia o frio da badalada Campos do Jordão. Com o retorno do presidente, as suas férias podem acabar.