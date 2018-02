Robinho: português se desculpa A chegada ao Brasil do empresário José Varandas, que representa o Benfica, não foi bem recebida na Vila Belmiro, principalmente por levantar novamente o assunto da transferência de Robinho para o futebol português num momento delicado da vida familiar do jogador. Tanto que o presidente Marcelo Teixeira não o recebeu e mandou um recado claro: o atleta não está sendo negociado. Varandas aceitou a bronca de Marcelo Teixeira e tratou de encaminhar uma nota ao clube, em que esclarece que está na cidade "para tratar de assuntos ligados ao futebol em geral e não para tratar de assuntos referentes ao atleta Robinho, que bem sabemos que o Santos considera inegociável". O empresário português disse também que esta em Santos na condição de agente de jogadores e não de representante do Sport ou do Benfica. Preocupado com a repercussão, esclareceu ainda: "desejo que tudo acabe bem e que as excelentes relações institucionais entre o Santos e o Benfica se mantenham, para o bem do futebol brasileiro". Varandas chegou a Santos na noite de quinta-feira e chegou a comentar que ainda não sabia se seria recebido pelo presidente santista. Ele havia encaminhado proposta ao clube com vencimento no dia 30 de novembro, mas segundo informações divulgadas em Portugal, Teixeira teria pedido mais uma semana para se manifestar. Notícias sobre a transferência de Robinho têm irritado muito o presidente do Santos, que não fala mais sobre o assunto. Na semana passada, chegou a ser ríspido ao responder a um jornalista, coisa que não é uma característica sua. "vocês ficam publicando essas coisas e vão ver o que vai acontecer", disse ele. ANDRÉ LUÍS - Se não teve sucesso em falar com Marcelo Teixeira, Varandas marcou encontro com o empresário Toninho Silva para discutir a transferência do zagueiro André Luís para o Benfica, esquecendo-se que havia dito que não estava no Brasil como representante do clube português. "Um grupo de empresários que repassar o André para aquele clube, o representante está aqui e vamos ver o que ele propõe. Se for bom, converso com a diretoria do Santos e damos o pontapé inicial nessa negociação", disse Toninho Silva. Ele estima que o zagueiro, que formou com Alex a dupla de zaga conhecida por Torres Gêmeas, pela semelhança física e altura dos dois, seja negociado por um valor em torno de 1 milhão de euros. "O zagueiro não é valorizado na Europa", comentou. Segundo ele, os entendimentos vêm sendo mantidos e podem ser concluídos para a transferência em definitivo do atleta, que tem 25 anos e tem contrato até 31 de dezembro com o Santos.