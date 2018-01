Robinho presenteia crianças em Santos Robinho continua reinando na Baixada Santista desde que comandou a vitória do Santos sobre o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, domingo, no Morumbi. Nesta quarta-feira, o jogador passou cerca de duas horas na Creche Municipal de São Vicente, ao lado da namorada Vivian, na praia de Itararé, distribuindo presentes para crianças carentes. "Foi um show de alegria. As crianças ficaram empolgadas", contou uma das professoras da creche. Depois, Robinho se preparou para receber um Celta que ganhou de presente pela conquista do título. Os proprietários da revendedora Afonso Veículos, da General Motors, na avenida Ana Costa, Vila Mathias, ficaram sensibilizados com o entusiasmo da equipe santista, que tirou a equipe de uma fila de 18 anos sem títulos, e ofereceram um carro de presente para Robinho. A Afonso Veículos é considerada uma das campeãs da marca na venda de veículos pela Internet. O jogador também foi até uma produtora para fazer algumas gravações que serão utilizadas na entrega do carro, sábado, às l0h, na revendedora. No começo da noite, Robinho terminou o dia intenso, sempre ao lado da namorada Vivian, na festa de aniversário do zagueiro Preto, no Canal 4. O exame de ultra-sonografia na tíbia da perna direita do jogador não revelou nenhuma contusão mais séria. Robinho, aplaudido pelos seus dribles e pedaladas durante as partidas, tem recebido muitas pancadas dos adversários e vem se queixando de dores. O relatório do departamento médico do Santos enviado à CBF provocou o corte de Robinho da Seleção Brasileira Sub-20 que disputará o Su-Americano do Uruguai, entre 4 e 28 de janeiro. Diego também foi cortado por motivos médicos. Os dois jogadores se esforçaram muito nos jogos finais pelo Campeonato Brasileiro.