Robinho projeta 'história mais bonita' no Atlético-MG

Pouco depois de fazer o seu primeiro treino como jogador do Atlético-MG, Robinho foi oficialmente apresentado, no início da tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, como reforço de peso do clube para a temporada. E logo em sua chegada o irreverente atacante exibiu confiança de que poderá brilhar com a camisa atleticana e disse ter a convicção de que tomou o rumo certo para a continuidade da sua carreira, após não ter entrado em acordo com o Santos, que fracassou na tentativa de contratá-lo para aquela que poderia ter sido a sua terceira passagem pelo clube onde se tornou ídolo.

"Desde o começo o Atlético sempre foi muito correto comigo, já vinha conversando comigo há muito tempo e tenho certeza de que fiz a melhor escolha. Respeito muito o Santos Futebol Clube, tenho uma história bonita lá, e agora espero construir uma história tão bonita ou mais bonita aqui no Atlético", afirmou Robinho, em entrevista coletiva na qual comentou a sua opção de assinar contrato de dois anos com a equipe mineira.

Já ao ser questionado sobre o que o fez aceitar a proposta do Atlético e consequentemente voltar a jogar no futebol brasileiro, após passagem pelo futebol chinês, Robinho disse que a possibilidade de ganhar títulos importantes e a própria boa estrutura do clube, que ele já conhecia por meio de passagens da seleção pela Cidade do Galo, facilitaram esta escolha. Para completar, enfatizou o peso que a torcida atleticana teve para aceitar a proposta do clube de Belo Horizonte.

"Estou muito feliz por estar aqui no Galo, já conhecia a torcida atleticana, é uma massa que contagia. Toda vez que joguei contra o Atlético foi difícil porque sempre o time foi empurrado pelo seu torcedor. E agora será maravilhoso jogar ao lado dessa torcida", ressaltou Robinho, para depois completar: "O meu objetivo é jogar bem, sei do esforço que o Atlético fez para me contratar... Estou em um grande clube, estou ao lado de grandes jogadores. Espero rapidamente me entrosar. Meu principal objetivo é voltar a jogar bem e ajudar o Atlético nas principais competições que disputar".

RONALDINHO

Robinho vestiu a nova camisa número 2 do Atlético, que é branca, e foi apresentado pelo presidente Daniel Nepomuceno. E embora tenha chegado como um novo astro do futebol nacional, ele evitou comparações com Ronaldinho Gaúcho, que fez história em sua passagem pelo time mineiro, pelo qual se sagrou campeão da Copa Libertadores em 2013 e se tornou um grande ídolo da torcida.

"O Ronaldinho é um jogador diferenciado, gênio, teve uma história muito bonita aqui, mas Ronaldinho é Ronaldinho e Robinho é Robinho, e espero fazer a minha história da minha maneira aqui", ressaltou o craque, lembrando também que a sua ida para o Atlético não irá anular os grandes momentos que viveu como jogador do Santos, pelo qual foi duas vezes campeão brasileiro e também faturou uma Copa do Brasil.

"Sei do meu valor, das coisas que posso alcançar no futebol. Tive a felicidade de ser campeão nas vezes em que joguei pelo Santos. Sei da minha índole e nada vai apagar o que eu passei lá", disse.