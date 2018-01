Robinho promete dor de cabeça a Parreira A julgar pelo primeiro tempo contra o Chile, vai ficar difícil para Carlos Alberto Parreira abrir mão do ?quadrado mágico? na seleção brasileira. Os quatro gols confirmaram a impressão de que o ataque, se entrosado, será arma letal contra os adversários na Copa do Mundo. Mas ainda há um problema a ser resolvido: em lugar de quem entra Ronaldinho Gaúcho? Suspenso, o melhor jogador do mundo ficou de fora da partida em Brasília, mas foi bem substituído por Robinho. Este, aliás, já deixou sua sugestão ao ?professor?: não tirar ninguém. ?No que depender de mim, jogam os cinco. Mas é uma boa dor de cabeça para o treinador, todos querem ter uma dessa. Independentemente de quem ele escolher, o Brasil está bem servido?, disse o atacante. Robinho mostrou-se especialmente feliz pelo seu gol, o segundo do Brasil no jogo, marcado em uma jogada em que todos os outros jogadores do sistema ofensivo - Adriano, Kaká e Ronaldo, na ordem - participaram. ?A jogada foi excelente, todos tocaram na bola e foram felizes. A torcida também ficou feliz.?