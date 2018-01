Robinho promete fazer muito mais Mesmo depois da elogiada atuação em Cali, Robinho quer mais. "Depois da final do Brasileiro, foi minha melhor apresentação", disse ele, sobre a vitória do Santos sobre o América por 5 a 1, pela Libertadores. "Mas essa ainda não foi minha melhor partida", garantiu o jovem atacante de 19 anos. Além de ter gostado muito de ter deixado o campo aplaudido pela torcida adversária, Robinho ficou satisfeito com a postura dos jogadores do América, que foram driblados por ele e não tiveram atitudes desleais. "Eles chegavam junto, jogavam duro, mas sempre na bola. Foram muito leais", elogiou o santista. Apesar da convincente vitória, Robinho acha que o Santos ainda não pode ser considerado favorito ao título da Libertadores. "Temos que continuar jogando com humildade em busca dos resultados, pois o favoritismo é só fora de campo. Dentro, é outra coisa", disse o atacante, que não mostra preocupação com a disputa simultânea do Campeonato Paulista. "Precisamos trabalhar e nos cuidar bastante, pois temos de jogar todas as partidas que forem necessárias para chegarmos aos dois títulos." O volante Paulo Almeida também entende que não dá para falar em favoritismo. "É muito cedo ainda, foi só o primeiro jogo e temos muita coisa pela frente ainda", afirmou o capitão do time. Ele acha que, depois de três partidas pelo Paulista em que "o time ficou devendo", o Santos recuperou seu ritmo de jogo. "Robinho, Diego e Ricardo estavam numa noite inspirada e esse foi o ponto que desequilibrou a partida." Desgaste - Os jogadores chegaram muito cansados ao CT Rei Pelé, às 7h30 desta sexta-feira, depois de uma viagem de 11 horas de Cali a Santos. Para o lateral-esquerdo Léo, "além da Inter, teremos o cansaço como inimigo no jogo de domingo". Ainda na tarde desta quinta-feira, o time voltou aos treinos já para o jogo do Paulista, contra a Inter de Limeira, às 11 horas de domingo, na Vila Belmiro.