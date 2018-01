Robinho promete "gol seleção" Robinho quer fazer o ?gol seleção? e comemorar com a torcida a sua primeira convocação à seleção brasileira, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, contra o Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. ?Vai ser uma maneira de agradecer o incentivo que sempre recebi dos torcedores. Além disso, um gol também vai servir para mostrar que merecia ser lembrado.? Não é só Robinho. Diego, um recordista em participações em seleções de base, com 13 convocações, não esconde a empolgação. ?A Seleção principal é outra coisa, mexe com a gente e aumenta a responsabilidade do jogador. Quero jogar bem para provar que a escolha do professor Parreira foi acertada.? Leia mais no Jornal da Tarde