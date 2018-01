Robinho promete liderar Santos em La Paz Os lances geniais no clássico contra o Corinthians circulam pelo mundo. A imprensa espanhola está agitada com a possibilidade dele atuar pelo Real Madrid. O presidente Marcelo Teixeira busca desesperadamente uma maneira de segurá-lo na Vila Belmiro. Com sua mãe Marina e noiva Vivian protegidas por seguranças, o mundo de Robinho está perfeito. É o que ele espera começar a provar, nesta quarta-feira, às 21h45, nos 3.600 metros de altitude de La Paz. Será a estréia do Santos no grupo 2 da Copa Libertadores da América, contra o Bolivar. "Está tudo ótimo na minha vida. Eu quero aproveitar essa energia positiva para ajudar o Santos a ganhar de novo a Libertadores. Sinto o quanto a torcida, os dirigentes e os jogadores querem esse título. Vou fazer o que puder para ganhar a Libertadores. Até porque, também quero", prometeu Robinho. Será a sua terceira tentativa no torneio sul-americano. Nas duas primeiras, ele dividia o estrelato com Diego. Agora é a estrela solitária do Santos, já que o amigo foi atuar no Porto. "A minha responsabilidade é grande, eu sei. Mas estou pronto para enfrentar a cobrança porque o Santos está com um grande grupo. Conseguimos montar um time forte, competitivo. Eu quero ser artilheiro da Libertadores. Acho que dá", avisou Robinho. Aos 21 anos, Robinho garante não estar preocupado com a altitude de La Paz. Pelo contrário. "Será a nossa terceira Libertadores seguida. Aprendemos que não adianta correr que a vantagem é do time da casa. O Santos sabe que o caminho será tocar a bola e ir envolvendo o Bolivar aos poucos."