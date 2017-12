Robinho pronto para complicar o Grêmio Robinho fez muita falta ao Santos no jogo contra o Goiás e agora, suspensão cumprida, se prepara para voltar ao time, para complicar ainda mais a vida do Grêmio. "Infelizmente não joguei e, como qualquer atleta daqui, faz falta. Sei que tenho minha importância dentro do grupo e fiquei infeliz com a derrota de meu time". Agora, só resta ao Santos lutar para fechar o campeonato com mais duas vitórias. "Temos esse jogo importante contra o Grêmio e vamos em batalhar para vencer". Segundo ele, a motivação é grande. "Vai ser nosso último jogo na Vila Belmiro e espero que essa despedida seja com uma vitória". Robinho não fala só em despedidas. Tem grandes planos para 2004 e, irreverente, diz que pretende ser campeão paulista, brasileiro, da Libertadores, jogar na seleção e, ainda, ser artilheiro. Brincadeira à parte, disse que "espera estar bem na próxima temporada, como estou terminando esse ano bem". Mas o término da temporada não está muito próximo para ele, pois Ricardo Gomes convocará ainda este mês a seleção pré-olímpica. "Espero voltar à seleção brasileira e conseguir meu objetivo, que é ser campeão mais vezes pelo Santos". O atacante nem pensa em deixar a Vila Belmiro neste momento. "Vou ficar e procurar dar mais alegria ao torcedor do Santos". E Robinho foge das questões políticas do clube, que está vivendo os momentos finais do processo eleitoral que irá eleger o novo presidente no sábado. "Meu trabalho eu faço dentro de campo; sobre eleição não opino em nada, pois é o torcedor que tem que opinar", completou.