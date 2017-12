Robinho quebra silêncio. Na Espanha Robinho não resistiu ao assédio dos jornalistas espanhóis e concedeu entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal AS. Nela, o atacante revela que seus dois maiores desejos no momento são de que sua mãe, Marina da Silva Souza volte logo e bem para casa e que possa voltar a jogar futebol o quanto antes. Na entrevista, Robinho repetiu que as negociações para sua transferência estão a cargo de seu empresário, Wagner Ribeiro, e de seu Pai, Gilvan de Souza e que sua preocupação é estar bem para jogar futebol. Mas Ribeiro revela que não há negociações no momento e que elas só serão retomadas quando o drama da família do jogar acabar. As informações continuam circulando pela imprensa européia. A de ontem era de que o Chelsea iria apresentar proposta de, desta vez oferecendo US$ 26 milhões pelo jogador. Essa notícia foi recebida com reservas na Vila Belmiro, já que o clube inglês apresentou recentemente proposta de US$ 12 milhões para levar Robinho em definitivo. A diferença de cifras provocou a desconfiança. Mesmo com as conversações suspensas, Real Madrid e Benfica continuam disputando o jogador, que pode ser transferido para a Europa em julho do ano que vem, depois da Libertadores. Quando os entendimentos foram suspensos, o clube espanhol levava vantagem sobre o português, mas as negociações irão se arrastar ainda por um bom tempo. Ao repórter de AS, Robinho praticamente repetiu seu afiado discurso, revelando que sua prioridade no futebol é ser campeão brasileiro pelo Santos. Para isso, quer voltar a jogar o mais rápido possível, já que faltam apenas quatro rodadas para a competição terminar. Robinho elogiou muito o Real Madrid. "Ficaria muito feliz em jogar no Real, que é, para mim, a melhor equipe do mundo. Tem jogadores fantásticos, entre eles Ronaldo e Roberto Carlos, que são amigos. Mantenho sempre contato com eles e para mim seria um grande orgulho em jogar ao seu lado em Madri".